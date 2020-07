Brussel wil regels voor financiële markten versoepelen

De Europese Commissie wil een aantal regels voor financiële markten versoepelen, om zo te helpen bij het herstel van de coronacrisis. De nieuwe regels moeten onder meer voor grotere investeringen in de economie zorgen en de capaciteit van banken vergroten, zodat die het herstel kunnen financieren. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Financieel Toezicht) presenteerde de plannen vrijdag.

„Financiële markten zijn van vitaal belang voor het herstel, omdat alleen overheidsfinanciering niet genoeg is om de economieën weer op de rails te krijgen”, zei Dombrovskis. De Europese Unie wil onder andere de prospectusregels voor het uitgeven van aandelen en obligaties versoepelen. Zo wordt onder andere bij de uitgiften van nieuwe aandelen volstaan met een kortere prospectus, die makkelijker te produceren en te lezen is. Dat moet de kosten drukken en daarmee de aantrekkelijkheid vergroten om te investeren.

Nog een van de maatregelen is dat de commissie het toestaat dat gratis analistenonderzoek over kleine beursfondsen wordt verspreid. Sinds de financiële richtlijn Mifid II eind 2018 is ingevoerd, moeten banken geld vragen voor het analistenonderzoek dat zij doen voor beleggers. Dat moest leiden tot meer transparantie over kosten. De rapporten over kleinere beursfondsen werden vervolgens niet meer gemaakt, omdat in de praktijk bleek dat te weinig beleggers bereid waren te betalen voor die rapporten.

De commissie hoopt met de nieuwe maatregelen dat beleggers weer in kleinere beursfondsen gaan investeren, omdat ze via het analistenonderzoek meer kennis over de fondsen kunnen krijgen. Het terugdraaien van het verbod geldt voor bedrijven met een gemiddelde beurswaarde in de afgelopen twaalf maanden die beneden 1 miljard euro ligt. Voor bedrijven met een waarde daarboven blijft de Mifid-regeling dus wel van toepassing.