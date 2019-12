Brussel wapent zich tegen WTO-impasse

Brussel neemt maatregelen om handelsbelangen te blijven verdedigen na de impasse binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De Europese Unie wil wetgeving zodanig aanpassen dat ze ook zonder goedkeuring van de WTO importheffingen kan opleggen aan landen waarmee ze een handelsconflict heeft. Dit maakte de EU-commissaris voor handel Phil Hogan bekend.

Binnen de WTO maken vrijwel alle landen afspraken over handel en proberen ze handelsruzies bij te leggen. Het functioneren van de instantie is echter grotendeels verlamd, nu het zogeheten Beroepsorgaan door toedoen van de Verenigde Staten niet meer uit het vereiste minimumaantal van drie juristen bestaat. Deze scheidsrechters hebben het laatste woord over handelsconflicten die de WTO behandelt.

De voorstellen van Hogan moeten nog worden goedgekeurd door de EU-ministerraad en het Europees Parlement. Op de EU-top die donderdag in Brussel plaatsvindt praten de regeringsleiders over de situatie in de WTO.