Brussel versoepelt tijdelijk EU-staatssteunregels

De EU-lidstaten mogen tijdelijk directe subsidies of belastingvoordelen tot 500.000 euro aan bedrijven toekennen als steun in verband met het coronavirus. Ook kunnen de regeringen straffeloos staatsgaranties verlenen op bankleningen en private en publieke leningen subsidiëren. Dat heeft EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) bekendgemaakt.

Volgens de Deense, die al had aangekondigd de staatssteunregels in de EU tijdelijk te zullen versoepelen vanwege de economische problemen als gevolg van het virus, wordt de maatregel „in de komende dagen” van kracht. Ook „erkent” de Europese Commissie de „belangrijke rol van de banken om het hoofd te bieden aan de economische effecten van de virusuitbraak, door steun te bieden aan klanten, met name middelgrote en kleine bedrijven”, schrijft Vestager in een toelichting.