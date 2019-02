Brussel snijdt fors in groeiprognose Nederland

De Europese Commissie heeft haar groeiprognose voor de Nederlandse economie fors naar beneden bijgesteld. Volgens Brussel heeft Nederland last van de toegenomen internationale onzekerheid, wat druk zet op de bedrijfsinvesteringen. Ook is het consumentenvertrouwen de laatste maanden flink afgenomen en is sprake van stagnatie bij nieuwe bouwplannen.

In de nieuwe winterraming van de commissie worden voor 2019 en 2020 plussen voorspeld van 1,7 procent, na een groei van het bruto binnenlands product (bbp) met 2,5 procent in 2018. Bij de herfstraming in november ging Brussel nog uit van 2,4 procent groei dit jaar. De prognoses voor 2018 en 2020 lagen toen op respectievelijk 2,8 procent en 1,8 procent. De nieuwe voorspellingen zijn somberder dan die van het Centraal Planbureau (CPB) in december.

Ook de vooruitzichten voor de eurozone als geheel zien er minder rooskleurig uit. De ramingen voor Duitsland en Italië zijn behoorlijk herzien. In het met problemen kampende Italië ging het voor 2019 zelfs om een bijstelling van 1,2 procent groei naar 0,2 procent. Waar de rekenmeesters voor het eurogebied in november nog plussen voorspelden van 1,9 en 1,7 procent in 2019 en 2020, is dat nu nog maar 1,3 en 1,6 procent.

Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de commissie zegt dat vooral de voorspellingen voor de grotere eurolanden nu lager liggen. Dit komt voor een belangrijk deel door externe factoren als de handelsspanningen en de afzwakkende economische groei in China. Dat er rond de brexit nog altijd veel onduidelijk is, zorgt voor extra onzekerheid.

Brussel hield overigens al langer rekening met een economische ‘slowdown’, maar deze zal volgens de nieuwe ramingen veel heviger zijn dan eerder voorzien. Volgens eurocommissaris Pierre Moscovici (Economische en Financiële Zaken) zijn de „economische fundamenten” van de Europese economie wel nog steeds solide. Ook wat betreft de werkgelegenheid ziet hij nog steeds veel goed nieuws.