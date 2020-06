Brussel schaalt risico coronavirus voor werknemers niet op

Het coronavirus blijft op dreigingsniveau 3 voor werknemers. De sociaaldemocraten in het Europees Parlement zijn er niet in geslaagd om de inschaling naar het hoogste niveau 4 te krijgen. Daardoor hoeven werkgevers minder strenge veiligheidsmaatregelen voor hun personeel te treffen dan als het virus op het hoogste niveau 4 was geclassificeerd.

De Europese Commissie besloot vorige week SARS-CoV-2, de veroorzaker van het coronavirus, te classificeren in risicogroep 3. Dat besluit stuitte op weerstand. Volgens Agnes Jongerius (PvdA) heeft EU-commissaris Nicolas Schmit (Banen en Sociale Rechten) nu echter een aantal toezeggingen gedaan om de bescherming van verpleegkundigen, chauffeurs, winkelmedewerkers, schoonmakers en andere frontlijnwerkers beter te garanderen. De wetgeving wordt binnenkort van kracht.