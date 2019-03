Brussel onderzoekt overname Innogy door E.ON

De Europese Commissie onderzoekt de voorgenomen overname van het Duitse energiebedrijf Innogy door branchegenoot E.ON. Brussel denkt dat de overname negatieve effecten kan hebben voor consumenten in verschillende landen door verminderde concurrentie op de energiemarkt.

„Europese huishoudens moeten stroom en gas tegen goede prijzen kunnen kopen”, licht EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) toe. „Ons onderzoek moet ervoor zorgen dat de overname van Innogy door E.ON niet ten koste gaat van de concurrentie, en dus niet tot prijsstijgingen leidt.”

De overname van Innogy, dat nu nog eigendom is van het eveneens Duitse energiebedrijf RWE, is onderdeel van een complexe deal tussen E.ON en RWE. Het is de bedoeling dat E.ON zich meer gaat toeleggen op distributie en verkoop van energie en gas aan huishoudens. RWE zou uiteindelijk gespecialiseerd moeten zijn in het produceren van energie en in de verkoop aan grotere klanten.