Brussel onderzoekt grote deal in metaalsector

De Europese Commissie opent een diepgaand onderzoek naar de voorgenomen overname van metaalbedrijf VDM Metals door maker van roestvrijstaal Aperam. Brussel is bezorgd dat de deal van het in Amsterdam genoteerde Aperam de concurrentie op de markt voor nikkellegeringen in gevaar kan brengen. Dit zijn producten die door heel veel sectoren worden gebruikt, waaronder de auto-industrie.

Aperam betaalt voor VDM 438 miljoen euro aan de huidige aandeelhouders Falcon Metals en investeerder Lindsey Goldberg Vogel. Toen Aperam de deal eerder dit jaar aankondigde hoopte de onderneming alles voor de jaarwisseling afgerond te hebben. Dat gaat nu waarschijnlijk wat langer duren. Brussel heeft tot 16 april volgend jaar om een besluit te nemen.

De combinatie van de bedrijven zal volgens Aperam wereldwijd marktleider zijn op het gebied van speciale legeringen. Samen tellen Aperam en VDM straks zo’n 3000 werknemers verdeeld over circa twintig landen. De hoofdzetel van Aperam zit in Luxemburg, terwijl de aansturing van VDM nu gebeurt vanuit Duitsland.