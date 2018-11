Brussel onderzoekt boekingssystemen luchtvaart

De Europese Commissie gaat onderzoek doen naar boekingssystemen binnen de luchtvaartsector. Mogelijk overtreden aanbieders mededingingsregels. In het bijzonder wordt gekeken naar de banden tussen IT-dienstverleners Amadeus en Sabre aan de ene kant en luchtvaartmaatschappijen en reisbureaus aan de andere kant.

Volgens Brussel bestaan er zorgen over de open markt voor boekingssystemen. Mogelijk leiden bepaalde regelingen in contracten met het Amerikaanse Sabre en het Spaanse Amadeus ertoe dat luchtvaartmaatschappijen worden beperkt in hun keuzevrijheid. Daardoor zouden consumenten uiteindelijk duurder uit kunnen zijn.

De Europese Commissie benadrukt dat het openen van een onderzoek niet automatisch betekent dat betrokkenen schuldig zijn.