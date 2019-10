Brussel neemt maatregelen tegen Broadcom

Broadcom moet van de Europese Commissie stoppen met het eisen dat klanten alleen bij het Amerikaanse bedrijf chips kopen. De Europese marktwaakhond heeft dat in een tussentijdse maatregel bepaald. Daarmee wil de commissie voorkomen dat concurrenten van de chipsfabrikant te veel schade oplopen.

Broadcom eist van zijn zes belangrijkste klanten dat ze hun chips alleen maar bij de Amerikanen kopen. Volgen de commissie is die eis op het eerste gezicht strijdig met de Europese mededingingsregels. De Europese marktwaakhond onderzoekt Broadcom al langer en dat onderzoekt loopt ook door. Het bedrijf heeft een dominante positie op het gebied van settopboxen voor televisies en van modems.

Het is zeldzaam dat de Europese marktwaakhond een tussentijdse maatregel oplegt. Als die overeind blijft bij het Europese Hof van Justitie, zou de Europese Commissie dat middel vaker in kunnen zetten, zeiden bronnen al tegen de Britse zakenkrant Financial Times. Vooral voor techbedrijven zien kenners dat als een mogelijkheid. De commissie kreeg in het verleden de kritiek dat zij bedrijven als Google en Facebook te lang hun gang liet gaan.

Broadcom gaat tegen de maatregel in beroep.