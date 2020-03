Brussel mikt op grote strategische industrieprojecten

De Europese industrie moet zich versterken door allianties te vormen. Volgens EU-commissaris Thierry Breton (Interne Markt) moet het succesvolle samenwerkingsproject van zeven landen bij de productie van batterijen voor elektrische auto’s als voorbeeld dienen. Op die manier kan de EU bijvoorbeeld auto’s ontwikkelen die op waterstof rijden. Hij stelt ook de vorming voor van allianties voor koolstofarme industrieën en grondstoffen, en een project voor clouds en internetplatforms.

De Fransman presenteerde in Brussel de industriestrategie van de Europese Commissie voor een „wereldwijd concurrerend, groen en digitaal Europa”. Grootschalige samenwerkingsprojecten zijn het alternatief voor „Europese kampioenen” om grootmachten Amerika en China het hoofd te bieden.

Volgens Parijs en Berlijn heeft de EU „kampioenen” nodig, maar EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) verbood vorig jaar de fusie van de treindivisies van het Franse industrieconcern Alstom en zijn Duitse branchegenoot Siemens. Brussel ziet geen heil in dit soort superbedrijven maar wel in allianties zoals het batterijproject. De commissie stemde eerder dan ook in met 3,2 miljard euro overheidssteun in die alliantie van onder andere Duitsland, Frankrijk, Italië en België.

De commissie wil ook de mededingingsregels moderniseren. Ze zegt deze zomer te komen met nieuwe regels om de verstorende effecten op de markt van buitenlandse bedrijven die zwaar worden gesteund door hun overheid te beperken. Ook moet ongewenste buitenlandse toegang tot Europese aanbesteding en fondsen worden aangepakt. Het gaat vaak om grote Chinese bedrijven.

Daarnaast wil Brussel het midden- en kleinbedrijf helpen met het verder terugdringen van administratieve rompslomp en betere toegang tot financiering.

Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) mist in de plannen sturing. Keuzes worden ontweken en concrete invulling ontbreekt, vindt hij. Eickhout: „Er zullen bijvoorbeeld per industriële sector plannen en verplichtingen moeten worden ontwikkeld om klimaatneutraal te worden. Er moet prioriteit gezet worden op het elektrificeren van industriële processen. Ook moet er veel meer aandacht komen voor nieuwe ontwikkelingen waar de EU wereldwijd in voorop kan lopen.”

Tom Berendsen (CDA) vindt dat de strategie geen moment te vroeg komt, maar vooral ideeën bevat. „Het is nu zaak voor de commissie om snel met concrete plannen te komen. Ik verwacht ook een stevige inzet op digitalisering.”