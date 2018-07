Brussel legde vaker grote boetes op

Google is niet het eerste bedrijf dat een zware boete heeft gekregen van de Europese Commissie. Meer bedrijven zijn bestraft omdat ze volgens Brussel de regels overtraden. Een overzicht:

- Google, 2017: De hoogste boete die de Europese Commissie tot woensdag ooit oplegde aan één bedrijf, was voor Google. Het bedrijf moest vorig jaar 2,42 miljard euro betalen voor misbruik van de macht die de zoekmachine van Google heeft.

- Vrachtwagens, 2016: Vijf vrachtwagenfabrikanten krijgen boetes van in totaal 2,93 miljard euro voor verboden prijsafspraken. Het Nederlandse DAF moet 752 miljoen betalen.

- Autoruiten, 2008: Eurocommissaris Neelie Kroes legt vier makers van autoruiten boetes op van bij elkaar 1,35 miljard euro voor kartelvorming.

- Intel, 2009: Chipmaker Intel moet 1,06 miljard euro betalen voor misbruik van zijn machtspositie.

- Microsoft, 2008 en 2013: Microsoft heeft twee boetes gekregen. In 2008 ging het om 899 miljoen euro voor misbruik van zijn machtspositie, vijf jaar later moest Microsoft 561 miljoen betalen omdat consumenten niet genoeg mogelijkheden hadden om een andere browser dan de Internet Explorer van Microsoft te gebruiken.

- Luchtvaart, 2017: Ongeveer tien luchtvrachtvervoerders krijgen boetes voor verboden prijsafspraken. Ze moeten bij elkaar 776 miljoen euro betalen. Onder de bestrafte bedrijven zijn Air France, KLM en Martinair.

- Facebook, 2018: Facebook kreeg dit jaar een boete van 110 miljoen euro. Bij de overname van chatapp WhatsApp zou Facebook de Europese Commissie hebben misleid.

- Apple, 2016: Apple werd in 2016 bestraft, maar dat was geen boete. De Europese Commissie bepaalde dat de gigant in Ierland verboden belastingvoordeeltjes had gekregen. Het bedrijf hoefde maar 0,005 procent belasting te betalen over zijn verkopen. Brussel gaf Apple opdracht om alsnog de volle mep te betalen, een bedrag van ongeveer 13 miljard euro.