Brussel in beroep tegen overwinning Apple en Ierland bij EU-hof

De Europese Commissie gaat proberen om Ierland en Apple toch te bestraffen voor belastingafspraken die erg voordelig zijn voor de techgigant. EU-commissaris Margrethe Vestager houdt vol dat het om verboden staatssteun gaat en stapt, na de nederlaag bij een lagere Europese rechter, nu naar het Europese Hof van Justitie.

De eerdere uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie in de slepende belastingzaak was een zware klap voor de commissie. Vestager had Ierland opgedragen ruim 14 miljard euro aan ‘achterstallige’ belasting te innen van Apple. Ierland zou Apple met gunstige fiscale afspraken, zogenoemde rulings, hebben voorgetrokken boven andere bedrijven.

Het Gerecht stelde de commissie in juli in het ongelijk. Volgens de op een na hoogste rechtbank in de Europese Unie had Brussel de claim onvoldoende onderbouwd.

De kwestie rondom Apple kan gevolgen hebben voor andere zaken. Brussel heeft nog meerdere zaken over belastingontduiking lopen en zal in de toekomst mogelijk ook dergelijke misstanden bij andere grote bedrijven willen aanvechten.