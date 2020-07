‘Brussel eist afstoten winkels bij overname GrandVision’

De Europese Unie eist dat brillengigant EssilorLuxottica winkels in Italië en Nederland of Frankrijk verkoopt, anders mag de overname van GrandVision niet doorgaan wegens mededingingsbezwaren. Dat meldt zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Met de overname van GrandVision is 7,2 miljard euro gemoeid.

De Europese Commissie en EssilorLuxottica wilden volgens Financial Times niet reageren.

Als EssilorLuxottica de optiekketens van GrandVision in handen krijgt, heeft het bedrijf wereldwijd 7000 winkels. In Nederland bezit GrandVision onder meer de ketens Pearle en Eye Wish. Winkels van GrandVision verkopen nu al Varilux-lenzen en brillen van merken als Ray-Ban, die eigendom van EssilorLuxottica zijn.