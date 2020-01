Brussel eind april klaar met onderzoek Boeing

De Europese Commissie heeft het onderzoek naar de overname van de commerciële tak van Embraer door de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing hervat. De marktwaakhond ontving de gevraagde gegevens van de twee bedrijven en wil het onderzoek nu eind april hebben afgerond.

Vorige maand vroeg de Europese Commissie om meer dan 1,5 miljoen pagina’s aan informatie en verkoopgegevens over de afgelopen ruim twintig jaar. De Europese Commissie had al in oktober bekendgemaakt het onderzoek naar de overname van Embraer door Boeing te verdiepen.

De toezichthouder maakt zich mogelijk zorgen over de voorgenomen fusie. Daardoor zou het aantal grote spelers op de markt voor passagiersvliegtuigen dalen van drie naar twee, namelijk Boeing en Airbus. Mogelijk stelt de commissie daarom voorwaarden aan de fusie.