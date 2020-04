Brussel breidt onderzoek Nederlandse belastingdeal Ikea uit

De Europese Commissie breidt haar diepgaande onderzoek naar belastingdeals in Nederland in 2006 en 2011 met meubelgigant IKEA uit. Het oorspronkelijke onderzoek begon in 2017 en draait om een constructie met intellectuele eigendomsrechten, waardoor dochterbedrijf Inter IKEA Systems minder belasting dan andere bedrijven zou hoeven te betalen. De commissie „breidt de reikwijdte van het onderzoek nu uit naar de jaarlijkse belastingaanslagen”, meldt het dagelijks EU-bestuur.

Aanleiding is een verandering in de situatie van 2011, aldus de commissie. Inter IKEA Systems in Delft is begonnen met het aftrekken van afschrijvingen op die intellectuele eigendomsrechten op de jaarlijkse belastingaangifte. De Nederlandse Belastingdienst heeft dit volgens de commissie bevestigd. Brussel gaat nu onderzoeken of deze aftrek Inter IKEA Systems bevoordeelt en er mogelijk sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

Om hoeveel geld het gaat is niet bekend. In een eerder onderzoek door de Groenen in het Europees Parlement naar belastingontwijking door IKEA werd een bedrag van bijna een miljard euro tussen 2009 en 2014 genoemd.