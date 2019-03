Brussel bestempelt palmolie niet langer als duurzaam

Palmolie is geen duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Dat heeft de Europese Commissie deze week beslist. Het huidige gebruik in diesel zal vanaf 2023 worden afgebouwd.

Palmolie werd lange tijd gezien als ecologisch alternatief voor onder andere aardolie, maar gaandeweg werd duidelijk dat het allesbehalve groen is: de productie gaat vaak gepaard met ontbossing in Azië. De EU raakte daardoor onder toenemende druk om het gebruik ervan te beëindigen.

De Europese Commissie heeft nu beslist om palmolie niet langer als duurzaam te bestempelen. In 2030 stopt de toepassing in diesel helemaal. In een poging om landen als Maleisië en Indonesië niet voor het hoofd te stoten, komen er wel enkele uitzonderingsbepalingen. Milieuorganisaties betreuren dat en vinden het ook jammer dat soja, eveneens een belangrijke factor in het kader van de wereldwijde ontbossing, niet onder het Europese besluit valt.

„De beslissing om palmolie als niet-duurzaam te bestempelen is een doorbraak”, zegt Laura Buffet van milieuorganisatie Transport & Environment. „Het is een broodnodige maatregel voor wouden en dier- en plantensoorten wereldwijd. Maar dit is maar een gedeeltelijke overwinning, omdat soja en sommige varianten van palmolie nog altijd als groen bestempeld zullen kunnen worden.”

Erger

De EU is qua omvang de tweede importeur van ruwe palmolie ter wereld. Meer dan de helft van die import is momenteel bestemd voor de productie van zogenoemde groene brandstoffen. Onderzoek toonde echter aan dat de brandstoffen in werkelijkheid tot driemaal erger zijn dan conventionele diesel, en in het geval van sojadiesel tweemaal. Dat komt doordat de groeiende vraag naar palmolie en soja de druk op het landbouwareaal doet toenemen en tot ontbossing leidt.