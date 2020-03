Brussel bekijkt uitgifte corona-obligaties tegen crisis

De Europese Commissie staat open voor de uitgifte van obligaties die zijn samengesteld uit staatsleningen van alle eurolanden om zo de coronacrisis te helpen bestrijden, zogenaamde coronabonds. Dat zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie op de Duitse radio.

„We bekijken alle instrumenten. Dat geldt ook voor coronabonds. Als ze helpen en correct worden gestructureerd, worden ze gebruikt”, zei Von der Leyen tegen Deutschlandfunk. In Duitsland was juist lang weerstand tegen het bundelen van Duitse schulden met die van landen als bijvoorbeeld Italië, maar door de crisis lijkt er bewegingsruimte te ontstaan voor de mogelijkheid.

Von der Leyen verklaarde verder dat ook de Europese regels rond staatsschulden versoepeld zullen worden, zodat overheden meer geld kunnen vrijmaken voor de strijd tegen de coronacrisis. „Alles wat helpt in deze crisis wordt gebruikt, want we zullen onze economie zonder mitsen en maren ondersteunen.”