Brussel: Barnier naar Londen om brexitgesprekken te intensiveren

Het EU-onderhandelingsteam voor een (handels)verdrag met het Verenigd Koninkrijk start maandag onder leiding van Michel Barnier een nieuwe ronde in Londen. Volgens Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen reist het team af „zoals gepland” en worden de gesprekken geïntensiveerd, tweet ze. De EU blijft inzetten op een akkoord, „maar niet tegen tegen elke prijs”, aldus Von der Leyen.

De EU-leiders riepen Londen donderdag na hun top in Brussel op stappen te zetten om een handelsdeal voor 31 december mogelijk te maken. De Britse brexitonderhandelaar David Frost reageerde teleurgesteld op de Europese houding bij de onderhandelingen. Premier Boris Johnson verklaarde vrijdag dat het Verenigd Koninkrijk zich moet voorbereiden op een vertrek uit de Europese Unie zonder handelsakkoord.

Barnier zei donderdag nadat hij de 27 EU-leiders had bijgepraat over de stand van zaken al dat hij „intensief” wil verder onderhandelen „de komende twee of drie weken”. De week erop zouden de teams dan weer in Brussel bijeen kunnen komen. Hij wees erop dat de twee partijen nog steeds op drie hoofdpunten ver uit elkaar liggen: een gelijk speelveld, de visserij en toezicht op de afspraken.