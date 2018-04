Brussel akkoord met subsidie Rivierenland

De Europese Commissie is akkoord met de subsidie van 38 miljoen euro voor het verbeteren van het breedbandnetwerk in de regio Rivierenland, waarin zo’n tien gemeenten samenwerken. Volgens Brussel kunnen na de aanleg van het netwerk netwerkexploitanten en dienstverleners hun diensten via het netwerk op basis van gelijke voorwaarden aanbieden.

Voor de aanleg van het netwerk in de Gelderse regio wordt een nieuwe partij in het leven geroepen. Die zal de infrastructuur zoals leidingen, palen, glasvezel en straatkasten aanleggen, maar zal zelf geen internetdiensten aanbieden.

Volgens Brussel is deze vorm van staatssteun toegestaan, omdat het de concurrentie op de Nederlandse breedbandmarkt niet in de weg zit. De positieve effecten zijn volgens de Commissie groter dan de concurrentieverstorende effecten.