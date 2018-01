Brussel akkoord met overname chipbedrijf NXP

De Amerikaanse chipgigant Qualcomm heeft groen licht gekregen van Brussel voor de overname van de Nederlandse branchegenoot NXP Semiconductors. De Europese Commissie stelde wel enkele voorwaarden aan de overname ter waarde van ongeveer 47 miljard dollar.

Het onderzoek van de toezichthouder richtte zich op mogelijke problemen voor concurrenten doordat de toegang tot technologie van NXP zou worden beperkt. In het geval van de chips van NXP voor de automobielindustrie bleek die vrees ongegrond.

Wel werd vastgesteld dat er maatregelen moeten worden genomen om de NFC-technologie toegankelijk te houden. NFC-chips hebben veel toepassingen, onder meer in pinpassen, smartphones en de OV-chipkaart. Qualcomm moet de komende acht jaar tegen vergelijkbare voorwaarden als nu licenties afgeven. Ook wordt een aantal octrooien van NXP voor de technologie verkocht aan een ander bedrijf.

Het Amerikaanse Qualcomm heeft ingestemd met de voorwaarden. Daarmee is de deal, waar al sinds eind 2016 wordt gewerkt, nog geen gelopen race. De activistische investeerder Elliott Management heeft kritiek geuit op de hoogte van het bod van 110 euro per aandeel. Het bedrijf zou volgens de aandeelhouder 135 dollar per aandeel waard zijn.

Verder kan branchegenoot Broadcom nog voor problemen zorgen. Dat bedrijf heeft een vijandig bod van zo’n 105 miljard dollar uitgebracht op Qualcomm, inclusief NXP. Daarbij gaf het wel aan dat aan de voorwaarden van de overname van NXP niet meer getornd mocht worden.

Acht van de negen betrokken toezichthouders wereldwijd hebben nu goedkeuring voor de overname verleend. Alleen China moet zich nog over de deal uitspreken.

Qualcomm reageert verheugd op de Europese instemming en rekent ook op instemming van China. De activiteiten van NXP zijn volgens de Amerikanen aanvullend op de soorten chips waar het zelf al een sterke positie in heeft. Qualcomm is vooral groot geworden met chips voor smartphones en andere mobiele apparaten.