Brussel akkoord met Duitse steunmaatregelen voor coronacrisis

De Europese Commissie heeft toestemming gegeven voor steunmaatregelen van de Duitse regering voor bedrijven die in de problemen komen door het nieuwe coronavirus. Het gaat om noodleningen die de staatsbank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mogelijk maakt.

Duitsland heeft toestemming gekregen voor noodkredieten tot 1 miljard euro voor bedrijven van iedere omvang, waarbij de KfW 90 procent van het risico op zich neemt. Daarnaast mag de KfW samen met commerciële banken bedrijven grotere leningen verstrekken, waarbij de overheid per lening maximaal 80 procent van het risico op zich neemt. De toestemming is sinds kort mogelijk omdat Brussel de regels voor staatssteun heeft versoepeld, zodat overheden gemakkelijk economische noodmaatregelen kunnen doorvoeren.

De Duitse minister van Financiën, Olaf Scholz, kondigde eerder deze maand aan dat er geen limiet zit aan het Duitse steunprogramma voor bedrijven. Hij liet toen weten dat de KfW zo’n 500 miljard euro had klaarliggen om de grootste economie van Europa te ondersteunen.

De Europese Commissie ging ook akkoord met 50 miljoen euro aan overheidssteun in Italië voor bedrijven die medische apparatuur en mondkapjes maken en aanleveren. „Dit zijn erg zware tijden, vooral in Italië. We moeten doen wat we kunnen om de impact van het coronavirus op mensenlevens en hun kostwinning te verzachten”, zei uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie Margrethe Vestager in een toelichting.