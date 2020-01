Brussel: ACM mag samenwerking NS en Pon onderzoeken

De Nederlandse mededingingswaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat een samenwerking tussen NS en auto-importeur en fietsenfabrikant Pon onderzoeken. De ACM had de Europese Commissie gevraagd om die samenwerking te mogen onderzoeken.

NS en Pon willen de krachten bundelen op het gebied van onder meer deelfietsen, deelauto’s en andere zaken die onder de noemer mobiliteitsdiensten vallen. De Nederlandse toezichthouder ziet in de samenwerking een gevaar voor de concurrentie op die markten.

NS heeft sinds 2018 de dochteronderneming Hely die in Amsterdam, Delft, Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Utrecht deelvervoer aanbiedt. Pon-dochter Next Urban Mobility doet iets vergelijkbaars in Utrecht, Den Haag en Amsterdam. De samenwerking werd in november bekendgemaakt.