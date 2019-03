Brouwerij Bavaria nu Koninklijk

Swinkels Family Brewers, brouwer van onder meer Bavaria, krijgt het predicaat Koninklijk als bekroning op het 300-jarige bestaan van de brouwerij uit het Brabantse Lieshout.

De eretitel werd woensdag uitgereikt door de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant, in aanwezigheid van de familie Swinkels en werknemers van het familiebedrijf. De brouwer gaat nu verder als Royal Swinkels Family Brewers.

Naast Bavaria worden in Lieshout ook merken als Swinckels gebrouwen. De onderneming verkoopt in 120 landen bier en is ook moederbedrijf van merken als Palm, Hollandia, Rodenbach, Steenbrugge en Schultenbräu.