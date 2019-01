Brookfield heeft miljarden achter de hand

Investeerder Brookfield Asset Management, die naar verluidt een bod op KPN overweegt, is een vermogensbeheerder uit Canada met een portefeuille van ruim 300 miljard dollar. Brookfield investeert vooral in de transport- en energiesectoren, nuts- en telecombedrijven en heeft miljarden achter de hand. Ook commercieel vastgoed en meerdere wind- en waterkrachtcentrales behoren tot het beleggingenpakket.

Brookfield is ook, samen met het staatsfonds van Qatar, de eigenaar van Canary Wharf, de financiële wijk in Londen. De investeerder haalt sowieso, met 40 procent, het merendeel van zijn omzet uit het Verenigd Koninkrijk. De Verenigde Staten en Canada maken de top drie compleet.

In 2017 telde Brookfield een omzet van 41 miljard dollar. Een belangrijke bijdrage kwam voort uit de investering in het Britse Greenenergy. Daarnaast heeft de vermogensbeheerder in de afgelopen jaren sterk geprofiteerd van de stijgende huizenprijzen. De laatste grote deal sloot Brookfield vorig jaar, toen het een meerderheidsbelang in GGP had genomen. Dat is een bedrijf waar 162 winkelcentra in de VS onder vallen.

Brookfield is opgericht in 1899 onder de naam São Paulo Railway, Light and Power Company in Brazilië. In 1966 werd de naam Brascan en in 2005 het huidige Brookfield. Topman is Bruce Flatt.