Broertje Agractie wil vooral het gesprek aangaan

Agractie is het vriendelijke broertje van Farmers Defence Force (FDF). Beiden zijn een ledenvereniging gestart.

FDF-ers noemen zichzelf strijders. Ze kwamen woensdag naar Den Haag met protestborden met daarop teksten zoals ”Zonder strijd geen overwinning” en ”Het is oorlog”.

De andere grote actiegroep, Agractie, zei in een dinsdag uitgebracht persbericht ook te willen vechten „voor een duurzame toekomst van de Nederlandse boer en tuinder.”

De groep deed echter niet mee met het protest woensdag maar zegt te strijden op een ander vlak. „We voeren gesprekken op verschillende niveaus binnen de landelijke en provinciale politiek en andere belanghebbenden. We zoeken de verbinding tussen boer en burger. We brengen balans in het maatschappelijk debat en promoten de agrarische sector. Dit ondersteunen we, waar nodig, met ludieke of publieksvriendelijke acties.”

Een voorbeeld van zo’n vriendelijke actie is Agractie is de huidige stickeractie in supermarkten om consumenten aan het denken te zetten over eerlijke prijzen voor boeren en de nadelen van voedsel dat van ver komt.

De organisatie noemt het belangrijk om „in contact te blijven met de partijen waarmee de zaken geregeld moeten worden.” Om dat ook de komende jaren vol te houden heeft Agractie een ledenvereniging opgericht.

Farmers Defence Force (FDF) had dit al eerder gedaan. Een van de doelen is een eigen televisieomroep te beginnen, meldde de actiegroep aan De Gelderlander.