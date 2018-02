Broadcom verlaagt bod op Qualcomm

De Amerikaanse chipfabrikant Broadcom wil branchegenoot Qualcomm nog altijd overnemen, ook nu dat bedrijf meer geld op tafel heeft gelegd voor NXP. Wel gaat de geboden prijs omlaag als Qualcomm de overname van het Nederlandse technologiebedrijf doorzet.

Qualcomm verhoogde eerder deze week zijn bod op NXP, omdat de aandeelhouders van de voormalige chipdivisie van Philips nog niet echt warm leken te lopen voor het oorspronkelijke voorstel. Mede op aandringen van de activistische investeerder Elliott is de biedprijs opgekrikt van 39 miljard naar ruim 43 miljard dollar.

Per aandeel Qualcomm wordt daarmee volgens Broadcom ruim 4 dollar extra over de balk gesmeten. Dat is terug te zien in de biedprijs, die omlaag gaat van 82 naar 79 dollar per aandeel. Als de overname van NXP afketst, is Broadcom naar eigen zeggen bereid alsnog het volle pond te betalen.

Zelf zegt Qualcomm dat het hogere bod samenhangt met sterker dan verwachte financiële prestaties van NXP in het afgelopen jaar. Ook de goede groeivooruitzichten voor met de name de autosector, een belangrijke markt voor beide bedrijven, rechtvaardigen volgens de chipreus een hogere overnamepremie.

Feit is wel dat Qualcomm helemaal niet zit te wachten op een overname door Broadcom. Het bedrijf heeft alle biedingen tot dusver als te laag van de hand gewezen. Over deze verlaging van het bod is Qualcomm dan ook heel stellig: dit maakt een bod dat al slecht was alleen maar nog slechter.