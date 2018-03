Broadcom paait VS met 5G-plannen

Chipgigant Broadcom heeft een investeringsplan in 5G-technologie aangekondigd om Amerikaanse toezichthouders te paaien om in te stemmen met de overname van branchegenoot Qualcomm. De Amerikaanse overheid liet maandag weten een onderzoek in te stellen naar de overnameplannen, vanwege mogelijke gevaren voor de staatsveiligheid.

Broadcom zegt nu alles uit de kast te trekken om van de Verenigde Staten een voorloper te maken op het gebied van 5G. Dat is de nieuwe generatie mobiel internet die sneller is en meer capaciteit heeft en veel nieuwe toepassingen mogelijk maakt. Broadcom steekt 1,5 miljard dollar in een nieuw Amerikaans fonds om ontwikkelaars op te leiden.

De Amerikaanse overheid had Qualcomm opgedragen zijn voor dinsdag geplande aandeelhoudersvergadering met dertig dagen uit te stellen. Dat moet de overheid de tijd geven bezwaren voor de staatsveiligheid uit te zoeken. Broadcom is van oorsprong een Amerikaans bedrijf, maar is in Singaporese handen. Wel is Broadcom van plan zich weer formeel in de VS te vestigen.

Qualcomm is vooralsnog niet happig op de toenadering door Broadcom. Een van de struikelblokken is de overnameprijs. Broadcom tracht op de geplande aandeelhoudersvergadering mensen in het bestuur te laten kiezen die het bedrijf goedgezind zijn om zo de overname er doorheen te drukken.

Volgens Broadcom is het onderzoek door overheidsorgaan CFIUS aangevraagd door Qualcomm in een poging de overname te dwarsbomen. Broadcom noemde dat een „wanhopige daad”. Qualcomm, dat zelf bezig is het Nederlandse NXP over te nemen, weigerde commentaar.