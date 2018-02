Broadcom gelooft niet in oprechtheid Qualcomm

Chipmaker Broadcom is er niet van overtuigd dat de uitgestoken hand van branchegenoot Qualcomm oprecht is. Qualcomm wees tot twee keer toe een overnamebod van Broadcom resoluut af, maar liet eerder op de dag weten nu toch bereid te zijn mee te werken aan een overname.

Vertegenwoordigers van de twee chipgiganten hebben vrijdag met elkaar gesproken. Qualcomm zei mee te willen werken aan een boekenonderzoek door Broadcom. Broadcom zit daar echter helemaal niet op te wachten en spreekt van een „vertragingstactiek”.

Hoewel een boekenonderzoek gebruikelijk is bij grote overnames, stelt Broadcom dat dit geen voorwaarde voor een overname is. Dat Qualcomm daar nu toch over begint zou een poging zijn om een geplande aandeelhoudersvergadering op 6 maart te vertragen.

Broadcom wil op die vergadering een aantal eigen kandidaten voor het bestuur bij Qualcomm naar voren schuiven. Op die manier wil Broadcom zijn invloed bij het bedrijf vergroten en daarmee de kansen op een succesvolle overname ook.

Qualcomm noemde de eerdere biedingen te laag en de risico’s op een dure mislukking van een samensmelting te groot. Door de sterke marktpositie van de beide chipmakers zouden toezichthouders de fusie kunnen tegenhouden of kunnen eisen dat de twee partijen onderdelen verkopen. Dat de prijs te laag is, vindt Qualcomm overigens nog steeds.

Broadcom deed eerder een bod van 146 miljard dollar inclusief schuld op Qualcomm. Dat bod werd later verlaagd naar 142 miljard dollar, nadat Qualcomm op zijn beurt het bod op het Nederlandse NXP had verhoogd. Broadcom vindt dat Qualcomm te veel schulden moet maken om NXP over te nemen.