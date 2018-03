Broadcom geeft strijd om Qualcomm op

Chipgigant Broadcom staakt zijn pogingen de Amerikaanse branchegenoot Qualcomm in te lijven. De beslissing volgt op een decreet van president Donald Trump, die een dag eerder de grootste overname in de technologiesector ooit blokkeerde vanwege mogelijke gevaren voor de Amerikaanse staatsveiligheid.

Qualcomm verzette zich hevig tegen een overname door Broadcom. Een van de grootste struikelblokken daarbij was de hoogte van het bod. Qualcomm, dat zelf bezig is met de overname van het Nederlandse chipbedrijf NXP Semiconductors, vond het meest recente overnamevoorstel ter waarde van 117 miljard dollar te laag.

Trump volgde het advies van het Amerikaanse overheidsorgaan CFIUS, dat overnames door buitenlandse bedrijven onderzoekt. Broadcom is van oorsprong een Amerikaans bedrijf, maar is in Singaporese handen. Wel is Broadcom van plan zich weer formeel in de VS te vestigen. Broadcom laat weten die verhuizing voort te zetten.

Broadcom deed in november voor het eerst een bod op Qualcomm. Dat bod werd snel naar de prullenbak verwezen. Na een later bod gingen de partijen wel in gesprek, maar een akkoord leek nog niet nabij.

Broadcom probeerde ondertussen steun te krijgen voor de overname van aandeelhouders van Qualcomm. Ook wilde het bedrijf zijn invloed en daarmee de kansen op een succesvolle overname vergroten door meerdere kandidaten naar voren te schuiven voor belangrijke functies bij Qualcomm. Daar zou op een aankomende aandeelhoudersvergadering over kunnen worden gestemd, maar de kandidaten zijn nu door Broadcom teruggetrokken.