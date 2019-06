Broadcom drukt chipsector op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met minnen aan de laatste sessie van de week begonnen. Net als in Europa stonden chipmakers onder druk door de omzetwaarschuwing van Broadcom. Ook de oplopende politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran en de handelsperikelen met China drukken het sentiment.

De leidende Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,4 procent lager op 26.013 punten. De brede S&P 500 ging 0,3 procent omlaag tot 2882 punten. Technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent lager op 7795 punten.

Washington beschuldigt Iran van aanvallen op twee olietankers in de Golf van Oman. Teheran ontkent daarbij betrokken te zijn. Door de kwestie lopen de spanningen in het Midden-Oosten verder op. De olieprijzen zijn gevoelig voor ontwikkelingen in de regio.

Chipconcern Broadcom verloor in de vroege handel bijna 7 procent aan beurswaarde als gevolg van de neerwaartse bijstelling van de omzetprognose voor het hele boekjaar. Daarbij wijst het bedrijf met een beschuldigende vinger naar de handelsvete tussen China en de VS. In het kielzog van de chipreus verloren andere chipfondsen zoals Intel, Advanced Micro Devices (AMD), Micron Technology, NXP Semiconductor, Texas Instruments, Nvidia en Qualcomm 1,8 tot 3,2 procent.