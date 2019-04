Britten zoeken nieuw hoofd centrale bank

De Britse regering moet op zoek naar een nieuwe preses voor de centrale bank van het land, maakte het ministerie van Financiën bekend. Mark Carney legt de functie volgend jaar eind januari neer, nadat hij zijn termijn twee keer had verlengd om continuïteit te garanderen te midden van de brexit.

De Canadees Carney trad in 2013 aan als gouverneur van de Bank of England (BoE). Gedurende zijn ambtstermijnen loodste hij de Britse economie met zijn „standvastige beleid door een uitdagende periode, wat heeft geleid tot stabiele, lage inflatie en de grootste loonstijging in meer dan een decennium”, schrijft de Britse minister van Financiën, Philip Hammond.

Volgens Hammond is het nu zaak een opvolger te vinden met de ervaring en kunde om de leidende positie van het Verenigd Koninkrijk in de internationale financiële sector te behouden. Onlangs sprak de minister al de hoop uit dat de brexitchaos van de afgelopen maanden potentiële opvolgers niet afschrikt.