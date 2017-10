Britten willen overnameregels aanscherpen

Groot-Brittanniƫ wil de regels voor overnames van bedrijven op militair en technologisch gebied aanscherpen om zo te voorkomen dat gevoelige technologie in buitenlandse handen valt. De Britse overheid heeft daarvoor een reeks voorstellen gepresenteerd.

Zo krijgt de overheid onder meer grotere zeggenschap over deals waarbij ook kleinere bedrijven zijn betrokken en er zorgen zijn over de nationale veiligheid. De laatste tijd zijn er in Duitsland en de Verenigde Staten overnames tegengehouden waarbij Chinese investeerders betrokken waren uit vrees dat belangrijke informatie in Chinese handen zou vallen.

Onlangs werd een deal gesloten over de overname van het Britse chipbedrijf Imagination Technologies door een Chinese investeerder. Die overname leidde tot kritiek in de Britse politiek omdat de overnameregels te soepel zouden zijn.