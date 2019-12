Britten willen Facebook en Google aanpakken

Techreuzen als Google en Facebook krijgen in het Verenigd Koninkrijk mogelijk te maken met strengere regels om hun dominante positie op de online-advertentiemarkt te beteugelen. Britse mededingingsautoriteiten stellen dat er voldoende argumenten zijn om de regels aan te scherpen.

Marktwaakhond CMA stelt dat Google meer dan 90 procent van de Britse markt voor onlinezoekadvertenties in handen had in 2018. Daarmee was een omzet van 6 miljard pond (5,4 miljard euro) gemoeid. Facebook was vorig jaar op zijn beurt goed voor bijna de helft van alle op schermen getoonde advertenties.

De autoriteiten zeggen wel dat de aanwezigheid van grote spelers niet bij voorbaat slecht hoeft te zijn en dat de bedrijven met de nodige innovaties en oplossingen zijn gekomen. Wel leeft de zorg dat de dominante positie voor mensen en bedrijven die dagelijks gebruik maken van de diensten en toepassingen negatief kan uitpakken.

Ook zet CMA vraagtekens bij het gebruik van data. Bij veel mensen leeft het idee dat ze daar geen controle meer over hebben op het moment dat ze zich op de platformen van techbedrijven bevinden, zo klinkt het.

Facebook laat in een reactie weten dat het met alle bevoegde autoriteiten wil samenwerken. Ook Google stelt dat het wil optrekken met beleidsmakers met als doel om iedereen op zijn manier het beste uit het web te laten halen.