Britten wijzen financiële fondsen op deadline

Vermogensbeheerders en andere financiële bedrijven uit de Europese Unie die actief willen blijven op de Britse markt na een eventuele no-dealbrexit hebben nog een week de tijd om zich te laten registreren bij de Britse toezichthouder. Daarvoor waarschuwt een hoge official bij de Britse beurswaakhond FCA.

De Britse premier Theresa May doet momenteel in Brussel een verwoede poging om de brexitdeadline uit te stellen. Die staat momenteel nog op 29 maart. Volgen FCA-bestuurder Nausicaa Delfas moeten verzoeken van financiële fondsen om ook na die datum actief te zijn in het Verenigd Koninkrijk voor 28 maart zijn ingediend.

Volgens Delfas hebben meer dan 1000 Europese instellingen al gezegd gebruik te willen maken van de Britse overgangsregeling. Daardoor kunnen ze maximaal drie jaar in het Verenigd Koninkrijk blijven werken als een vergelijk tussen de EU en de Britten uitblijft. Die tijd kunnen bedrijven gebruiken om een nieuwe licentie te bemachtigen. De FCA rekent op meer verzoeken de komende tijd.