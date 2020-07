‘Britten verwachten dit jaar geen handelsdeal met VS meer’

De Britse regering heeft de hoop op een handelsakkoord met de Verenigde Staten voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november laten varen. Aanvankelijk wilde de regering van premier Boris Johnson al aan het einde van deze zomer een overeenkomst met Washington sluiten. Ambtenaren wijten de vertraging aan de coronacrisis, schrijft zakenkrant Financial Times op basis van regeringsbronnen.

Een snel akkoord met de Amerikanen zou een opsteker zijn geweest voor Johnson. Die zou de deal als vroeg succes na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kunnen presenteren. De Britten moeten voor het eerst in veertig jaar volledig zelf onderhandelen over handelsakkoorden, omdat deze regelingen allemaal via de EU verliepen.

Naar nu blijkt zijn er nog te veel obstakels om deze zomer in grote lijnen afspraken te maken over wederzijdse handel met de VS. Onder andere vrije toegang voor Amerikaanse landbouwgoederen tot de Britse markt zou een heikel punt zijn, omdat die producten aan andere kwaliteitseisen zijn gebonden. De VS eisen voor de eigen boeren juist ruimere toegang tot de Britse markt.

De hoofdonderhandelaars voor de VS en het Verenigd Koninkrijk zwakten onlangs al hun verwachtingen over een snelle handelsdeal af.