Britten stellen Thomas Cook-reiziger gerust

Britten die met de financieel geplaagde touroperator Thomas Cook op reis gaan, hoeven niet te vrezen dat ze zullen stranden in vakantielanden mocht het bedrijf onverhoopt omvallen. De Britse minister Dominic Raab van Buitenlandse Zaken zei zondag dat er een noodplan klaarligt om reizigers dan terug te halen.

Thomas Cook is er nog niet in geslaagd om privé-investeerders te vinden om een faillissement te voorkomen. De onderneming praat zondag met geldschieters en schuldeisers over de toekomst. Thomas Cook zou ook hopen op een reddingsoperatie van de Britse overheid. Raab ging niet in op stappen die de overheid mogelijk neemt om ’s werelds oudste touroperator bij te staan.

Zijn collega-minister Brandon Lewis (Veiligheid) sprak de hoop uit dat onderhandelingen over de toekomst van Thomas Cook zondag tot een goed einde kunnen worden gebracht. Ook Lewis weigerde verder commentaar te geven op welke stappen de regering bereid is te nemen.

Thomas Cook liet voor het weekend weten dat het extra financiële middelen nodig heeft voor een reddingsplan. Het zou gaan om een lening van nog eens 200 miljoen pond (227 miljoen euro), naast het reddingsplan van 900 miljoen pond dat vorige maand werd afgesloten. Thomas Cook gaat onder meer gebukt onder een grote schuldenlast. Verder kampt het met onlineconcurrentie en geopolitieke onzekerheid.

De touroperator baat verschillende hotels, resorts, luchtvaartmaatschappijen en cruiseschepen uit. Momenteel zouden wereldwijd honderdduizenden reizigers op vakantie zijn met de touroperator. Mocht de onderneming omvallen, dan wacht verzekeraars en overheden een monsterklus om vakantiegangers thuis te krijgen.

In Nederland zijn ruim 200 medewerkers actief bij Thomas Cook dat zo’n 750.000 klanten heeft. Wereldwijd heeft de onderneming circa 22.000 medewerkers in dienst. De organisatie opereert vanuit zestien landen. Jaarlijks verzorgt Thomas Cook de vakanties van circa 19 miljoen mensen.