Britten sluiten visserijovereenkomst met Noorwegen voor na brexit

Noorwegen en Groot-Brittannië hebben voorafgaand aan de brexit een overeenkomst over de visserij bereikt. Dat meldt de Noorse regering woensdag.

De overeenkomst treedt op 1 januari in werking en gaat over controlemaatregelen, vergunningen en onderzoek, en faciliteert een wederzijdse uitwisseling van quota en toegang tot elkaars wateren.

Hoewel Noorwegen geen lid is van de Europese Unie, is het geïntegreerd in de gemeenschappelijke Europese markt en moet het met het Verenigd Koninkrijk onderhandelen over de handelsbetrekkingen na de brexit.

In oktober vorig jaar bereikten premier Boris Johnson en de EU een akkoord over de voorwaarden voor het Britse vertrek uit de EU dat begin dit jaar plaatsvond. Londen en Brussel proberen het nu eens te worden over een handelsovereenkomst. Onder andere visserij en eerlijke concurrentie behoren tot de moeilijkheden bij de onderhandelingen.

De deal tussen Noorwegen en Groot-Brittannië wordt woensdag in Londen ondertekend.