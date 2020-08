Britten moeten mogelijk meer belasting gaan betalen

De belastingen in het Verenigd Koninkrijk gaan mogelijk omhoog. Hoge ambtenaren dringen er bij de regering op aan om via de fiscus minstens 20 miljard pond (22,4 miljard euro) aan belastingen te innen om het oplopende begrotingstekort aan te pakken, aldus nieuwsberichten.

De Britse krant The Telegraph meldde op basis van bronnen dat er verschillende voorstellen in behandeling zijn. Daarbij moet onder meer de vermogenswinstbelasting in lijn worden gebracht met de inkomstenbelasting. Ook belastingvoordelen voor gepensioneerden zouden op de schop moeten. Verder gaat het om het het verhogen van de accijnzen op brandstof, het invoeren van een onlineverkoopbelasting en het wijzigen van het successiebelastingssysteem.

Volgens de Britse krant The Times vormen maatregelen om belastingen op vermogenswinsten en bedrijfswinsten te verhogen het middelpunt van de begroting van minister van Financiën Rishi Sunak in november. Het vennootschapspercentage zou daarbij kunnen stijgen van 19 naar 24 procent.

Premier Boris Johnson zou met de kwestie in zijn maag zitten en zou belastingverhogingen in de basis niet zien zitten. Hij staat al onder druk van zijn partij vanwege zijn warrige crisisaanpak om de Engelse scholen volledig te heropenen en de vraag of studenten maskers moeten dragen. Verder krijgt zijn ophanden zijnde campagne om mensen terug te krijgen naar kantoor te maken met veel tegenstand van het personeel.

De Britse uitgaven om de door het coronavirus geteisterde economie te ondersteunen, drijven het begrotingstekort in het huidige fiscale jaar volgens onderzoek op tot 350 miljard pond. Dat komt overeen met ongeveer 17 procent van de economische productie.