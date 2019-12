Britten krijgen nieuwe brexitmunt met juiste datum

De Britse regering heeft nieuwe munten van 50 pence besteld om de brexit te herdenken. Dit keer met de juiste datum. Volgens berichten in de media moesten de Britten eerder een miljoen van deze munten laten omsmelten, omdat ze de verkeerde datum hadden, namelijk 31 oktober toen de eigenlijke uittreding stond gepland.

De brexit werd meermaals uitgesteld omdat het Britse parlement maar geen overeenstemming kon bereiken over de voorwaarden voor het vertrek uit de Europese Unie. Nu wordt een munt, gemaakt van goud, zilver en koper-nikkel op 31 januari geslagen. Dat is de dag dat de brexit een feit zal zijn. Op de munten staat de tekst Vrede, welvaart en vriendschap met alle naties.

Door de verkiezingsoverwinning van premier Boris Johnson staat niets zijn brexitplannen nog in de weg. Vrijdag werd ingestemd met het uittredingsakkoord waar eerder met Brussel over is onderhandeld. Verdere fasen in het wetgevingsproces moeten in januari afgerond worden. Dit is naar verwachting een formaliteit.