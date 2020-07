Britten kopen 90 miljoen doses potentiële coronavaccins

De Britse regering heeft 90 miljoen doses van twee mogelijke vaccins tegen het coronavirus gekocht. Het gaat om de aankoop van 30 miljoen doses van een vaccin van BioNTech/Pfizer en een principeakkoord voor de aankoop van 60 miljoen doses van een vaccin van het Franse Valneva.

Op dit moment bestaat er nog geen vaccin tegen het nieuwe coronavirus. Sinds het begin van de uitbraak onderzoeken meerdere farmaceuten en biotechnologen mogelijke vaccins tegen het longvirus.

Zodra het coronavaccin van Valneva op mensen is uitgeprobeerd en succesvol blijkt, hebben de Britten de optie om nog eens 40 miljoen doses aan te kopen. Het is nog niet duidelijk wat de Britse regering heeft betaald. Eerder kwamen de Britten met het farmaciebedrijf AstraZeneca overeen om 100 miljoen doses van een potentieel coronavaccin te produceren in samenwerking met de Universiteit van Oxford.