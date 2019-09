‘Britten hamsteren champagne voor feestdagen’

Britse importeurs en drankhandelaren hamsteren op grote schaal bier, wijn, champagne en andere dranken voor de feestdagen. Ze vrezen dat de brexit die vooralsnog voor 31 oktober gepland staat het na die tijd lastig maakt om drank in te voeren uit de Europese Unie, zo meldt de Britse krant The Guardian.

Zeker een op de vijf bedrijven heeft om die reden voorbereidingen voor kerst en oud en nieuw vervroegd. De ondernemers hebben meer personeel in dienst en opslagruimte is door de hoge vraag duurder dan normaal, zo komt naar voren uit een onderzoek van de Britse logistiekvereniging CIPS.

Importeurs vrezen na de brexit gedoe rond de havens. Ook wordt rekening gehouden met een waardedaling van het Britse pond ten opzichte van de euro, waardoor goederen uit de EU duurder worden.

Vooral wijnimporteurs slaan groot in. Het Verenigd Koninkrijk is de grootste importeur van champagne, jaarlijks gaan er meer dan 26 miljoen flessen van Frankrijk naar de Britten. The Guardian citeert een Britse wijnkenner die zegt dat er genoeg champagne is gehamsterd voor een jaar. „Er zal geen champagnecrisis zijn met kerst.”