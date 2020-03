Britten hamsterden record aan boodschappen om coronacrisis

Britten hebben voor een recordhoeveelheid aan boodschappen gehamsterd voordat Groot-Brittannië vanwege de coronacrisis in een lockdown ging. Dat meldde marktonderzoeker Kantar.

In de vier weken tot 22 maart, de dag voordat de lockdown werd aangekondigd door premier Boris Johnson, sprongen de verkopen in supermarkten met bijna 21 procent omhoog vergeleken met een jaar eerder. In totaal werd in die periode bijna 11 miljard pond (ruim 12 miljard euro) uitgegeven aan levensmiddelen en huishoudelijke producten.

Volgens Kantar brachten mensen vaker een bezoek aan de super en werd per trip ook meer gekocht. De verkopen lagen hoger dan in de feestdagenperiode, wat normaal de drukste tijd van het jaar is voor supers, aldus de onderzoekers.