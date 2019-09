Britten halen nog eens 16.000 toeristen terug

Vanuit diverse plekken in Europa worden donderdag meer dan 16.000 vakantievierende Britten teruggehaald naar huis. Op de vierde dag van de repatriëringsactie voor klanten van de failliete reisoperator Thomas Cook staan meer dan zeventig vluchten gepland, laat luchtvaarttoezichthouder Civil Aviation Authority (CAA) weten.

Bij ‘Operation Matterhorn’, zoals het terughalen van ongeveer 150.000 toeristen is gedoopt, zijn in de eerste drie dagen al 30 procent van de getroffen vakantiegangers teruggehaald. Ook werden 150 medewerkers van Thomas Cook teruggehaald.

De CAA gaat tot eind volgende week door met het terugvliegen van Britse toeristen. In totaal staan er meer dan duizend vluchten daarvoor gepland. Daarmee is het de grootste Britse repatriëringsactie in vredestijd.