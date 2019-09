Britten haalden al 61.000 reizigers terug

Vanuit diverse vakantieplekken in Europa zijn in vier dagen tijd al 61.000 Britten teruggehaald die door het faillissement van reisorganisatie Thomas Cook gestrand waren. Op vrijdag moeten volgens planning nog eens 16.000 Britten gerepatrieerd worden, aldus luchtvaarttoezichthouder Civil Aviation Authority (CAA).

Het terughalen van de 150.000 vakantiegangers en honderden medewerkers van Thomas Cook is door de Britten omgedoopt tot ‘Operation Matterhorn’. De CAA gaat tot eind volgende week door met het terugvliegen van Britse toeristen. In totaal staan er meer dan duizend vluchten daarvoor gepland. Daarmee is het de grootste Britse repatriëringsactie in vredestijd.

Nederlanders die via Thomas Cook of dochter Neckermann in het buitenland verblijven kunnen hun vakantie afmaken. Zij vliegen anders dan veel van de Britten niet met toestellen van Thomas Cook zelf.