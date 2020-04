Britten doneren miljoenen aan WHO voor aanpak coronapandemie

Het Verenigd Koninkrijk geeft 65 miljoen pond (74 miljoen euro) aan Wereldgezondheidsorganisatie WHO als hulp bij de bestrijding van de coronapandemie. Dat geld is onderdeel van een breder steunpakket ter waarde van 200 miljoen pond. De Britse gift volgt enkele dagen nadat de Amerikaanse president Donald Trump driegde de financiering van de WHO stop te zetten.

Regeringen en instantie wereldwijd voelen steeds meer de noodzaak van het samen optrekken tegen het virus. Zeker nu in verschillende landen in Europa de lockdown-regels mogelijk worden versoepeld.

De Britse afdeling voor internationale ontwikkelingen zei in een verklaring dat de financiering is bedoeld om de verspreiding van het virus in ontwikkelingslanden te voorkomen. Daarnaast moet een tweede golf van infecties in het Verenigd Koninkrijk worden voorkomen. Volgens de Britten kan het virus alleen effectief worden aangepakt als ook de gezondheidszorgstelsels van kwetsbare ontwikkelingslanden worden versterkt. Daar zijn dan ook de Britten bij gebaat.

Eerder uitte Trump kritiek op de organisatie. De WHO was volgens hem te mild over de inspanningen van China om het virus aan het begin van de uitbraak in bedwang te houden.