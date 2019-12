Britse winkelverkopen in negatieve spiraal

De Britse winkelverkopen zijn in november onverwachts gedaald. Daarmee was voor de vierde maand op rij sprake van een terugloop. De laatste keer dat een daling zo’n langere periode aanhield, was in 1996.

Het volume van verkochte goederen in Britse winkels daalde op maandbasis met 0,6 procent, zo meldde het Britse statistiekbureau. Economen hielden rekening met een stijging van de verkopen met 0,2 procent. Exclusief de brandstofverkopen verkochten Britse winkels 0,6 procent minder.

De onverwachtse verkoopmin bevestigt het beeld dat de winkelbedrijven in het Verenigd Koninkrijk het zwaar hebben te midden van brexitonrust. Zo kampten zij de voorbij periode met politieke onzekerheid in aanloop naar de verkiezingen op 12 december. Verder blijft de aanhoudende groei van onlinewinkelen door consumenten bedrijven in de winkelstraten parten spelen.