‘Britse winkelketen Debenhams bereidt opheffing voor’

De in problemen geraakte Britse winkelketen Debenhams heeft een in liquidaties gespecialiseerde firma, Hilco Capital, in de arm genomen. SkyNews meldde dat de stap is gezet omdat de eigenaars van het in 1778 met een stoffenwinkel in Londen begonnen warenhuis vrezen dat de verkoop van Debenhams mogelijk niet lukt. Het bedrijf staat al sinds 9 april onder curatele.

Er zijn sinds de uitbraak van het coronavirus al 4000 van de circa 14.000 werknemers ontslagen. De opheffing zou volgens SkyNews het grootste banenverlies in één klap kunnen betekenen in de huidige coronacrisis. British Airways wil 12.000 mensen ontslaan als gevolg van de coronamaatregelen. Debenhams heeft 120 warenhuizen in het Verenigd Koninkrijk en in andere landen talrijke franchisenemers.