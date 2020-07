Britse winkelexploitant SSP waarschuwt voor harde ingreep

SSP Group, dat wereldwijd takeaways exploiteert op luchthavens en treinstations, moet mogelijk zo’n 5000 banen schrappen op zijn hoofdkantoor en bij zijn Britse activiteiten. Het concern lijdt forse verliezen door de coronapandemie, die een grote impact heeft op de aantallen binnenlandse en buitenlandse reizigers. Als het herstel op het huidige niveau doorzet, is hard ingrijpen niet te voorkomen.

Door de ontslagronde zou meer dan de helft van het Britse personeel van de eigenaar van ketens als Upper Crust en Caffè Ritazza op straat komen te staan. SSP heeft wereldwijd meer dan 39.000 mensen in dienst en is ook in bijvoorbeeld Nederland, de Verenigde Staten, India en China actief. Dagelijks bedient de onderneming ongeveer 1,5 miljoen klanten.

De wereldwijde verkopen waren in april en mei ongeveer 95 procent lager dan een jaar eerder. In juni was enig herstel zichtbaar, vooral in Europa en Noord-Amerika.