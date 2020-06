‘Britse wetten in de maak om buitenlandse overnames te voorkomen’

De Britse premier Boris Johnson bereidt zich voor op het aankondigen van strenge wetten om buitenlandse overnames van Britse bedrijven te voorkomen als die een risico vormen voor de nationale veiligheid. De nieuwe wetgeving is ingegeven door toenemende bezorgdheid over de invloed van China, meldt The Times.

De minister-president wil bij wet regelen dat bedrijven verplicht moeten melden als ze worden overgenomen en die overname zou kunnen leiden tot veiligheidsrisico’s. Directeuren van ondernemingen die geen melding doen of door de regering opgelegde voorwaarden na een overname negeren, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Mogelijke sancties zijn boetes of zelfs gevangenisstraffen, aldus de krant.