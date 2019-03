Britse werkloosheid laagste sinds 1975

De Britse arbeidsmarkt lijkt nog in blakende gezondheid te verkeren, ondanks de onzekerheid rond de brexit. De werkloosheid is gedaald tot het laagste niveau in meer dan vier decennia. Daarnaast stijgen de lonen hard.

Het Britse nationale statistiekbureau maakte bekend dat de werkloosheid in de periode van november tot en met januari is gedaald tot 3,9 procent. Dat is het laagste niveau sinds 1975. De wekelijkse lonen exclusief bonussen stegen 3,4 procent ten opzichte van een jaar eerder, de sterkste stijging sinds 2008.

De lage werkloosheidscijfers zijn een lichtpuntje te midden van sombere prognoses over de groei van de Britse economie. Zo stelde het ministerie van Financiƫn vorige week nog de verwachtingen voor economische groei in 2019 naar beneden bij.

Economen van ING schrijven in een reactie dat niet alle gegevens op een sterke arbeidsmarkt wijzen. Zo is ook het aantal uitkeringsaanvragen gestegen, wat erop wijst dat Britten zonder de juiste opleiding buiten de boot vallen. Andere kenners denken dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de arbeidsmarkt verzwakt.